Domenica 13 maggiole mamme più rock disi danno appuntamento all’pronte ad essere festeggiate dai propri figli e coccolate dal servizio ad hoc del Ristorante Museo di Via Veneto.Per l’occasione infatti l’Hard Rock Cafe offre la possibilità di passare una mattina in famiglia a partire dalle ore 10 con laboratori creativi, baby dance, regali per le mamme, per finire con uno speciale pranzo alle 12.Questo il programma nel dettaglio:Ore 10 -creativo a tema musicale, baby dance e tanto divertimento a cura dei bravissimi animatori di Gold Eventi Roma;Ore 11.30 - consegna dei certificati a tutte le mamme e dia temaOre 12. - pranzo bambini menu Kids € 9.50 e promo speciale per i genitori: "Un flute di Prosecco oppure mezza porzione di Brownie con l'acquisto di un piatto principale"Prenotazione obbligatoria: 06/4203051 oppure Rome_Sales@hardrock.com