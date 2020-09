Hard Rock Cafe Festival 2020, serate di musica tra menù e cocktail nel centro di Roma

Morgan, petizione alla Rai per farlo tornare in tv

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’, l’a Roma ha trovare un nuovo modo per avvicinare gli appassionati alla musica. Gli ospiti che ceneranno nel locale, a via Venuto, fino al 25 settembre, potranno gustare due serate di musica, abbinata a menu e cocktail ispirati al Festival.Nelle serate di venerdì 11 e 18 settembre presente il DJ set live di DJ Goodman, oltre a una postazione dedicata al trucco “glitter effects” grazie ai make-up artist dell’Accademia Gilmont Italia e dove sarà possibile vincere un percorso benessere presso A.Roma Wellness & SPA courtesy of A.Roma Lifestyle Hotel.Durante tutto il periodo del Festival sarà allestito un Photobooth corner per le foto ricordo e sarà possibile prenotarsi insieme allo staff per un tour alla scoperta dei cimeli presenti nel museo rock di Roma.Gli ospiti potranno selezionare due o tre voci dal menu dedicato, che comprende tutte le novità e gli storici classici dell'Hard Rock come Let's Get Twisted Mac & Cheese Fries, Honey Soy Wings, Southwest Tacos, All-American Sliders e altre famose selezioni. Chi opterà per il menu a tema avrà in regalo un braccialetto in edizione limitata con il marchio del festival, fino ad esaurimento scorte.E’ possibile partecipare anche in modalità online, comodamente da casa: il locale infatti offrirà una scaletta virtuale del festival sulle proprie pagine Facebook e Instagram per condividere la sensazione di un festival musicale anche a chi sceglie il take-away o si gode i piatti preferiti del menu Hard Rock, con consegna tramite Just Eat.Il programma SAFE + SOUND garantirà agli ospiti di poter vivere di persona l’esperienza del festival in un ambiente sicuro e sanitariamente garantito.