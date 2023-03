Happy Family Grajau: sabato 25 marzo a Roma il Charity Event per finanziare il "Progetto scuola" in Congo

Happy Family Grajau è una onlus che assiste bambini ricoverati in particolari reparti pediatrici degli ospedali (oncologia, chirurgia, ematologia, etc.), grazie anche alla collaborazione dei primari, dei medici e delle caposala. Sabato 25 marzo alle 19 presso "Anotherstudio" in via di Pietralata (Roma) si terrà "Spring Night Charity Event" di HFG, l’intero ricavato della serata sarà destinato a finanziare il “Progetto Scuola” in Congo.

​Happy Family Grajau: Charity Event sabato 25 marzo a Roma per finanziare il "Progetto scuola" in Congo

Evento benefico

Sabato 25 marzo alle 19 presso "Anotherstudio" in via di Pietralata (Roma) si terrà lo "Spring Night Charity Event" di Happy Family Grajau, il cui intero ricavato finanzierà il “Progetto Scuola” in Congo.

HFG è una Associazione del Terzo Settore composta da un gruppo di amici dalle esperienze lavorative e professionali diverse ma accomunati ed uniti dalla volontà e dall’intento di mettersi a servizio degli altri e in particolare di bambini, adolescenti e delle loro famiglie bisognosi di supporto economico e formativo.



Nel corso della sua attività, iniziata da oltre dieci anni, HFG ha realizzato progetti all’estero, in Brasile, Madagascar, Bolivia, Congo (dove dal 2019 50 bambini grazie a HFG hanno la possibilità di ricevere un’istruzione totalmente gratuita), Albania e in Italia presso i reparti pediatrici degli ospedali romani e presso case famiglia.

HFG volutamente non è dotata di una struttura organizzativa onerosa ma preferisce che le risorse ricevute dai propri sostenitori siano destinate direttamente alla realizzazione dei progetti.



Per tali ragioni i componenti di HFG oltre a mettere a disposizione la propria singola professionalità, laddove possibile, svolgono attività di volontariato anche per poter instaurare un rapporto diretto coi beneficiari.

