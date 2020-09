Halloween, al Luneur Park una festa... da paura. Ecco gli eventi per "Dolcetto e scherzetto"

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 16:54

Quest'anno Halloween arriva prima! Da sabato 3 ottobre Luneur Park verrà invaso da Zucche, Ragnatele, Scheletri e Spiritelli per il ''Dolcetto Scherzetto'' più atteso della capitale. Mostruoso Divertimento, in totale sicurezza! Al Luneur Park viene misurata la temperatura a tutti gli ospiti prima di accedere al Parco, le Giostre sono sanificate ad ogni giro e lo spazio all’aperto è così ampio che è possibile festeggiare Halloween in totale sicurezza e… senza paura!!Streghe, Vampiri, Fantasmi e Giganteschi Scheletri Trampolieri, provenienti direttamente dal colorato Messico, sorprenderanno tutti i bambini con scherzi e marachelle. Simpatici animatori e mostruosi artisti in costume saranno appostati tra Giostre e Giochi o nascosti tra i sentieri del Parco pronti ad accogliere i bambini mascherati per il tradizionale “DOLCETTO o SCHERZETTO”? Anche gli adulti possono mascherarsi, con i nuovi Biglietti Famiglia, il divertimento illimitato sulle giostre è ancora più conveniente!! Il prezzo del Biglietto varia a seconda del giorno. Consultando il calendario sul sito www.luneurpark.it è possibile conoscere gli orari, scegliere il giorno che si preferisce e acquistare il biglietto on line per spendere meno. Mostruoso Divertimento per tutta la Famiglia!! Dal 3 ottobre al 1 novembre. Il Luneur Park è aperto dal giovedì al lunedì. Nei giorni infrasettimanali dalle 14:00 alle 19:00. Il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle 10:00 alle 20:00