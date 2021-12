Gualtieri: «Roma è più pulita, evitata crisi dei rifiuti. Ma la strada è ancora lunga»

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa sui rifiuti in Campidoglio ha fatto il punto della situazione, a qualche settimana dall'inizio del suo mandato: «Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone. Roma è più pulita di come l'abbiamo trovata, non ancora come merita». «L'impegno è stato decisivo per evitare una crisi che si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei rifiuti», ha spiegato.

«La strada è ancora lunga, Roma merita l'eccellenza», ha aggiunto il sindaco. «Abbiamo messo in strada ogni giorno 300 mezzi in più e 500 operatori Ama in più per il rinvio di ferie e permessi retribuiti», ha aggiunto Gualtieri durante la conferenza stampa sul piano di pulizia straordinaria in Campidoglio. «Prima si raccoglievano 16-17mila tonnellate a settimana, ora siamo arrivati a quasi 19 mila, quindi sono 2 mila in più», ha spiegato. «Prima queste 2mila tonnellate restavano a terra», gli ha fatto eco l'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi.

"Ancora problemi, ma stiamo migliorando"

Il primo cittadino ha evidenziato, ad esempio, come ci siano ancora «problemi sul porta a porta. Abbiamo un quadro realistico della situazione, che misura miglioramenti e criticità. Questo è un punto di partenza, non di arrivo. Senza questo piano saremmo in una situazione molto peggiore». Gualtieri si è quindi soffermato anche su un'altra 'gamba' del piano di pulizia straordinaria: le caditoie. Come conseguenza, ha rimarcato, «ci sono stati meno allagamenti di quelli che tradizionalmente siamo portati a vedere».

Tra gli ostacoli incontrati nella realizzazione del piano da 40 milioni avviato a novembre c'è stata l'endemica carenza di impianti su cui si appoggia la Capitale e, in particolare, un guasto ad un impianto di Frosinone: «Nel primo mese abbiamo dovuto incrementare gli sbocchi», ha ricordato. Quindi ci si è trovati di fronte alla «criticità drammatica della raccolta delle utenze non domestiche il cui servizio è stato dimezzato la scorsa primavera. Questo - ha spiegato Gualtieri - ha causato una sorta di 'rompete le righe' con conseguenti conferimenti nei cassonetti. Noi abbiamo già avviato una riforma di questo tipo di raccolta in alcuni municipi. Ora dovrà essere estesa. La terza criticità è stata quella di uomini, mezzi e assenza di coordinamento. Siamo partiti con una disponibilità di mezzi molto bassa, abbiamo aumentato la produttività e le presenze. Il piano ha fatto in modo che non si determinasse una situazione devastante», ha ribadito il sindaco.

