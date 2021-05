Gualtieri: «Raggi ha governato male. Roma sia il motore del rilancio»

L'ex ministro dell'Economia e deputato del Pd Roberto Gualtieri, candidato candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa al Campidoglio, ospite di Tg2 Post ha bocciato la gestione degli ultimi anni della Capitale da parte dei 5 stelle. «L'amministrazione Raggi ha governato male. Questo lo sanno i romani. Abbiamo sempre detto che siamo alternativi alla Raggi e proponiamo un rilancio e un cambiamento di Roma. Questo è necessario perché Roma non funziona. Bisogna voltare pagina».

«È necessario che si avvii un percorso di riforma ma questo non deve diventare un alibi, per dire: siccome non è ancora compiuto questo progetto di riforma 'non si può fare nullà. Non è così, con altre amministrazioni non è andata allo stesso modo», ha aggiunto Gualtieri in merito ai poteri speciali di Roma Capitale e alle dichiarazioni di oggi della sindaca Raggi.

« Roma sia motore del rilancio »

«Se l'Italia vuole ripartire, Roma deve essere il motore di questo rilancio. In questi anni, invece, abbiamo assistito a una città che andava peggio del Paese. Negli anni in cui ha governato il centro-sinistra, Rutelli, Veltroni, Roma ha realizzato più di Milano e della media nazionale. Rilanciare Roma è un compito fondamentale e un dovere rispetto ai cittadini romani ma anche una grande sfida per tutto il Paese».

«Il senso della mia candidatura - aggiunge - di uno che ha fatto il rappresentante in Europa, che ha si è battuto per avere il Recovery, che ha fatto il Ministro dell'Economia in un momento difficile è anche dare il senso che quella di Roma è una grande questione nazionale, che ci sono enormi problemi da affrontare ma anche delle straordinarie opportunità di rilancio, del suo peso internazionale, della capacità di creare occupazione, di essere la Capitale dell'innovazione, dell'ambiente, della coesione sociale: una Roma che si metta al traino di una nuova fase della vita nazionale».

