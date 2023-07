Giubileo, in Piazza Pia e Conciliazione via a lavori di riqualificazione

di Lorena Loiacono

Roma adesso fa sul serio: si mette in moto per il Giubileo, per farsi trovare pronta. Ieri il sindaco Gualtieri ha visitato piazza della Repubblica e presentato i lavori di piazza Pia, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e a monsignor Rino Fisichella, delegato di Papa Francesco all’organizzazione del Giubileo 2025, come il primo grande cantiere in vista dell’appuntamento con il 2025.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA «Un intervento indifferibile» da 12 milioni di euro del Giubileo 2025, che rientra nel più ampio progetto di “Riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti”, che prevede anche la riqualificazione del piazzale antistante la Stazione Termini che è frutto di un concorso di progettazione fatto da Rfi e che verrà finanziato con 18 milioni del Mit.

CANTIERI MOBILI Sono partiti i lavori nell’area davanti al Planetario, via Giuseppe Romita, oggi adibita a parcheggi, dove verrà riqualificato dell’asfalto e non sono previste chiusure al traffico. Poi si procederà sul resto della piazza attraverso “cantieri mobili” per non congestionare la viabilità e danneggiare negozi e alberghi.

PEDONALIZZAZIONE Per valorizzare le aree vicine al Planetario e alle Terme di Diocleziano, sarà ampliata l’area pedonale che parte da piazza della Repubblica e prosegue su via Luigi Einaudi e su via Enrico De Nicola. I Giardini di Dogali saranno completamente riqualificati e sarà creata una piazza pedonale su via delle Terme di Diocleziano. Sulla piazza sarà inoltre tolto il muro delle bancarelle dei libri.

RICONCILIAZIONE «Dal punto di vista architettonico, urbanistico e simbolico il lavoro di piazza Pia è il più importante: ricongiunge due luoghi che storicamente erano stati in asse, Castel Sant’Angelo e San Pietro, una frattura già aperta col primo sottopasso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 06:00

