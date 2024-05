Gualtieri minacciato sotto un post su Tik Tok: «Metti il giubbotto antiproiettile»

Roberto Gualtieri vittima di minacce su Tik Tok. Il sindaco di Roma, dopo aver condiviso un video sulla sua visita nel quartiere Tor Bella Monaca per progetti di rigenerazione urbana, è stato intimidato in un commento al post con la frase «Metti il giubbotto anti proiettile». Un fatto, questo, prontamente denunciato dal primo cittadino.

Il commento

«Metti il giubbotto anti proiettile». Una minaccia esplicita sotto un post del sindaco di Roma Roberto Gualtieri in cui parlava di una sua visita a Tor Bella Monaca per progetti di rigenerazione urbana. «Ho provveduto a denunciare questo commento. Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti», la replica del primo cittadino di Roma.

Solidarietà dal Pd

Queste «intimidazioni non possono più essere tollerate.

Lunedì 13 Maggio 2024

