Grillo alza il prezzo sulla Raggi: «Roma ha bisogno di lei»

«Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia sta con il MoVimento». Parola di Beppe Grillo. E così il tweet lanciato ieri sera dal leader dei 5 Stelle ha riacceso i riflettori sulla corsa al Campidoglio. Se fino a ieri la Sindaca attendeva una chiara posizione da parte del Movimento sulla sua ricandidatura, ora può dirsi soddisfatta. Sicuramente così Grillo ha alzato la posta sul Campidoglio con gli alleati del Pd.



L'endorsement di Grillo verso la Raggi, postato con una foto della coppia con su scritta Aridaje, ha provocato in pochi minuti un'ondata di commenti. Alcuni positivi degli irriducibili a cinque stelle. C'è chi ha tirato un sospiro di sollievo con un viva Dio, ce l'hai fatta e così si fa. Tanti altri negativi. Come quelli di chi ha colto la palla al balzo per esprimere dissenso. Roma ha bisogno che ve ne andate entrambi, abbi pietà e Roma ha bisogno del colpo di grazia. Ma c'è anche chi, spostando l'attenzione sull'attuale situazione in Parlamento, tuona: «Esiste ancora il Movimento?». Già.



Le polemiche legate al Governo, che stanno spaccando in due il Movimento, hanno incrinato anche la ricandidatura della Raggi, a cui è mancato l'immediato sostegno da parte dei suoi. Ha chiesto chiarezza per settimane, ha chiesto un voto su Rousseau.

È infatti sempre più forte l'ipotesi di un'asse Pd-5Stelle per sostenere la corsa di Gualtieri al Campidoglio. E così Grillo ha alzato il prezzo. Cosa vorrà in cambio per far fare un passo di lato alla Raggi? Più che Aridaje verrebbe da dire Eddaje.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 09:16

