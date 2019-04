Greta Thunberg in arrivo a Roma: «Venerdì tutti in piazza anche se è Pasqua»

Dado, il comico picchiato dal'ex fidanzatino della figlia 14enne: naso rotto e 30 giorni di prognosi​

On the train to the EU Parliament, the Italian Senate, the Vatican and House of Parliament during the Easter holiday. And on Friday I’ll participate in the school strike in Rome. I know it’s a holiday but since the climate crisis doesn’t go on vacation nor will we.#Climatestrike pic.twitter.com/b1dBcSYBxb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 aprile 2019

, la 16enne svedese che ha lanciato l'idea degli scioperi studenteschi per il clima, sta per arrivare in. La leader carismatica degli studenti di tutto il mondo, riunitisi sotto le varie manifestazioni del Fridays For Future, prima visiterà il Parlamento Europeo e poi approderà aLo ha annunciato la stessasui social. Immortalata sulla banchina di una stazione, la giovanissima lancia un appello ai suoi coetanei: «Sto per prendere il treno per visitare il Parlamento Europeo, il Senato e la Camera italiani e il Vaticano durante le vacanze di Pasqua. E venerdì sarò allo sciopero degli studenti a Roma. So che ci sono le vacanze, ma la crisi climatica non va in vacanza e non dovremmo andarci nemmeno noi». Come spiega l'AdnKronos , mercoledì prossimo, giorno dell'udienza generale in piazza San Pietro, potrebbe essere l'occasione per un incontro con Papa Francesco.Intanto, martedì prossimo, il 16 aprile, alle 15 in piazza del Popolo le ragazze e ragazzi del Fridays For Future di Roma spiegheranno in una conferenza stampa lo svolgimento della giornata del 19 aprile.In particolar modo, i giovani racconteranno anche l'andamento della raccolta fondi partita sulla piattaforma GoFundMe per consentire di coprire "dal basso" tutti i costi dell'organizzazione della giornata. Alla conferenza stampa parteciperà anche Andrea Satta dei Tetes de Bois, ideatore del "palco a pedali" che consentirà di alimentare anche con energia rinnovabile la manifestazione. Il gruppo musicale sarà sul palco il 19.