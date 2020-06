Roma, tornano i concerti al Gregory's Jazz Club: il programma dal 17 giugno

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da mercoledì 17 giugno riprendono itargatinella nuova location estiva:. Su, spicca un raffinato ed elegante galleggiante sul fiume Tevere per una nuova esperienza da trascorrere, ricca di musica e con uno scenario del tutto inedito.Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno con il “Gregory’s by the River” e più di 180 concerti realizzati, il “Gregory’s Terrace” è la nuova terrazza dell’estate del jazz capitolino.Un’area di 200 metri quadrati allestita e impreziosita da salottini, debitamente posizionati per garantire il distanziamento sociale, e la possibilità di scoprire l’originale proposta culinaria composta da un’elaborazione in chiave fusion della cucina giapponese. Ma è la selezione del cocktail bar ad aver reso celebre nei suoi 25 anni di attività il Gregory’s: una scelta delle più raffinate e prestigiose etichette di whisky (più di 160) provenienti da tutto il mondo, con una mixology di altissimo livello e una ricercata carta di vini.Omar Ghoneim, storico proprietario del Gregory’s, commenta così la ripartenza: “Finalmente siamo pronti a ricominciare con il jazz dal vivo, che tanto ci è mancato. È stato un periodo duro per tutti quanti, ma non ci siamo dati per vinti e abbiamo stretto i denti. Ora ripartiamo con grande entusiasmo cercando di offrire al pubblico tutto il meglio che la musica può trasmettere. Abbiamo preso le precauzioni necessarie per mettere in sicurezza la terrazza e renderla fruibile per l’intero periodo estivo. Ci sarà un concerto al giorno e il nostro consueto brunch domenicale, sempre con jazz live”.La prima settimana di concerti parte con un trio d’eccezione: mercoledì 17 salirà sul palco il contrabbassista americano Pat Senatore con Andrea Candela al piano e Marco Valeri alla batteria. Giovedì 18 è il turno del talentuoso chitarrista molisano Daniele Cordisco in trio con Marco Loddo al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria. Il 19 ci si catapulterà nei “ruggenti anni ‘20” con un artista di casa del Gregory’s: il sassofonista Red Pellini, che guida l’ensemble con Alessandro Magliari al piano e Carlo Battisti alla batteria. A chiudere la settimana ci sarà sabato 20 la voce di Antonella Aprea in “Tribute for Lovers” con Leonardo Borghi al piano e Stefano Nunzi al contrabbasso, mentre domenica 21 primo brunch di mezzogiorno con gli “Swing Maniacs”: Guido Giacomini al banjo, Gianluca Galvani al bassotuba, Piercarlo Salvia sax tenore e Carlo Ficini al trombone.