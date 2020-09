Greg e L'Accendino magico, riparte la stagione del teatro Golden

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La surreale creatività di Claudio Gregori (Greg di) apre la stagione 2020-2021 delcon lo spettacolo, scritto insieme a, “L’accendino magico” di cui è anche regista e che sarà in scena da mercoledì 23 settembre a domenica 11 ottobre.Una commedia divertente, ironica, dissacrante che vede sul palcoscenico oltre a Greg un cast composto daLa storia de “” ha inizio in una villetta al mare, dove due coppie di coniugi e un loro amico di famiglia programmano un’escursione in barca per il giorno dopo. Ma ecco che, per caso, uno di loro trova un vecchio accendino, trafugato casualmente in un monastero inglese, che si rivela magico da subito perché permette di varcare le dimensioni, una chiave tanto ambita da scatenare un’avida corsa al potere. E la chiave di volta di questa pièce è proprio il potere in tutte le sue sfaccettature che affascina i protagonisti e la società.Chi è che non voglia godere di potere al giorno d’oggi per migliorare la propria vita? Così, volta per volta, ogni protagonista ha l’opportunità di trovare esaudito un enigma che da sempre tormenta e nel contempo affascina ognuno di noi: come sarebbe la nostra vita in un’altra dimensione, in un mondo parallelo? Tutti i protagonisti, scopriranno altre loro personalità, che possono essere legate ad avidi capitalisti, proprietari d’azienda miliardari o semplici barboni.Una commedia surreale, brillante che ci regala due ore di sano divertimento, un umorismo sempre intelligente e mai volgare, creatività ed ironia.TEATRO GOLDEN, Via Taranto, 36 ROMA www.teatrogolden.it, bigl 30 euroTEATRO GOLDENVia Taranto, 36 00182 ROMAwww.teatrogolden.itinfo@teatrogolden.itTel. 06.70.49.38.26Ufficio Stampa Teatro Golden Daria Delfino tel. 347.6687903 daria.delfino@gmail.com