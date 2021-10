Green pass, a Roma caos alla Gentilini: «Tanti irriducibili ma salveremo i biscotti»

Green pass, è caos nella storica azienda di biscotti Gentilini, a Roma. La giornata del 15 ottobre si preannuncia infatti difficile a causa di un certo numero di lavoratori sprovvisti di certificazione verde, che rifiutano sia di vaccinarsi che di sottoporsi ad un tampone.

Su un totale di 80 dipendenti della Gentilini, oltre il 10% non ha il green pass e da domani dovrebbe rimanere a casa, senza stipendio. Paolo Gentilini, presidente e ad dell'azienda con sede sulla Tiburtina, ha spiegato all'Ansa: «Sono molto preoccupato per ciò che accadrà domani. Noi come azienda ci siamo organizzati e abbiamo nominato un responsabile per il controllo a campione dei certificati, così come previsto dalla legge. Sinceramente spero vada tutto bene».

La preoccupazione riguarda i cosiddetti 'irriducibili', dipendenti contrari al vaccino e anche al controllo tramite tampone. «Ho cercato di parlarci e di convincerli, ma non c'è stato nulla da fare. Ad oggi qualcuno si è messo in ferie ed altri invece sono in malattia. Non so come andrà a finire questa storia, ma cercheremo di salvare la produzione di biscotti», spiega ancora Paolo Gentilini.

