Green pass, riapertura scuola: i presidi di Roma «Siamo in alto mare, rischiamo di iniziare lezione a mezzogiorno»

L'apertura delle scuole si avvicina sempre di più, ma i problemi legati al Green pass non sono ancora risolti. Sulla questione della certificazione sul vaccino anti covid, per la ripresa dell'anno scolastico, la situazione è ancora «in alto mare».

Leggi anche > Green Pass, la validità sarà estesa fino a un anno per i vaccinati: manca il via del Cts

A spiegarlo è il presidente dei presidi di Roma, Mario Rusconi, secondo il quale «stiamo aspettando indicazioni sulle procedure, ma se le scuole devono controllare tutti i certificati dei docenti e del personale, rischiamo di iniziare le lezioni a mezzogiorno».

Qualunque sia la decisione a riguardo, però, «mancano pochi giorni, è impossibile rimanere in questa impasse. Dobbiamo sapere come agire al più presto» ha spiegato Rusconi. «E' una follia burocratica insistere sui controlli quotidiani, la scuola è fatta per formare gli studenti. Non possiamo essere accomunati ad albergatori e ristoratori, altrimenti la scuola abdica il suo ruolo di ente di formazione».

Secondo il presidente dell'Anp di Roma la soluzione potrebbe essere questa: «la cosa più semplice sarebbe inviare l'elenco del personale della scuola con codice fiscale e, poi, la Regione dovrebbe incaricarsi di aiutare gli istituti ad individuare chi ha il Green pass o meno».

La riapertura delle scuole è dietro l'angolo, ma il primo vero grande ostacolo ci sarà il primo settembre quando a scuola ci saranno i collegi deidocenti e gli esami di riparazione, «voglio sperare che per quella data ci arrivino comunicazioni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA