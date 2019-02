Grande Raccordo Anulare, stanotte chiusa uscita 21-22 via Agnanina-via Tuscolana in carreggiata esterna

Questa notte, tra le ore 21:30 e le ore 6:00, l’uscita 21-22 (via Anagnina-Via Tuscolana) della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare rimarrà chiusa al traffico, per consentire gli interventi di sostituzione di alcuni pannelli della segnaletica verticale. Il traffico in uscita diretto verso Via Anagnina-Via Tuscolana dovrà proseguire in carreggiata esterna fino al successivo svincolo “Casilina”, dove sarà possibile invertire la marcia e, percorrendo la carreggiata interna, sarà possibile raggiungere le destinazioni previste.



