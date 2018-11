Un'altra mattinata d'inferno per i romani. In seguito al ribaltamento di un mezzo pesante sul Gra in carreggiata interna, è chiusa la corsia di marcia lenta al km 38+500 all'altezza della Casilina. Lo comunica Astral Infomobilità. In carreggiata interna al momento ci sono lunghe code da Labaro alla Roma-Fiumicino. In esterna da Labaro alla Nomentana.

