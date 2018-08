GRA, riduzione carreggiata per lavori: traffico in tilt.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, traffico molto rallentato con code dalla Flaminia alla Trionfale a causa di una riduzione di carreggiata per lavori; code anche in interna dall’Appia alla Roma-Fiumicino. Un incidente blocca il traffico sulla A24 Roma-Teramo, al momento ci sono code di 2 km da Tivoli a Colle Tasso nord verso Roma. Ripercussioni anche sul senso di marcia opposto per curiosi. Code anche sul Viadotto della Magliana dalla Colombo a via del Cappellaccio verso Fiumicino dove si transita su una sola corsia per lavori. Si procede a rilento infine anche sulla via Cristoforo Colombo da via di Macchia Saponara a Malafede e sulla via del Mare da via di Acilia sempre a Malafede in entrambi i casi verso la Capitale. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.