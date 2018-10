Paura sul Gra, rom in fuga dopo un furto tamponano sette automobilisti

Genzano, esplode palazzina: grave il figlio di Bruno Abbatini, giocatore della Roma

Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ha provocato un maxi tamponamento sul grande raccordo anulare, mentre fuggivano inseguiti dalle volanti della polizia. Nella carambola sono rimaste coinvolte alcune autovetture con a bordo delle famiglie che si trovano in transito nel tratto compreso tra via Casilina e la Nomentana.quando il gruppo di cinque ragazzi, rom di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, hanno tentato un furto in un’abitazione in via dei Palosci al Casilino. Il padrone di casa, che si accorto di quanto stava succedendo, ha chiamato la polizia e ha fornito agli agenti anche il numero di targa dell'auto utilizzata per la fuga. Le volanti hanno subito individuato la macchina in fuga. Ne è nato un inseguimento terminato poi con l’arresto dei cinque malviventi. Gli automobilisti sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso per le cure.