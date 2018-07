Incidente tra 3 veicoli sul Gra: traffico in tilt e code chilometriche

Traffico nel caos sul Grande Raccordo Anulare da Casalotti a Cassia bis in carreggiata esterna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Lo comunica Astral Infomobilità.

Inoltre c'è un ingorgo all'altezza della Roma-Fiumicino e proseguendo code da Torre Angela alla Nomentana e poi dalla Cassia bis all'Aurelia; in interna lunghe code dalla Bufalotta all'Appia. Traffico bloccato - secondo quanto comunica Astral Infomobilità - anche sul Tratto urbano della A24 verso il centro, da via dei Fiorentini alla Tangenziale est per ripercussioni della chiusura di quest'ultima.



Veicoli incolonnati sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur con picco all'altezza del Viadotto della Magliana. Verso l'Eur si sta in fila anche sulla Pontina da Pomezia sud a Decima e più avanti da Mostacciano a viale Europa. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo dall'Infernetto a Vitinia in direzione della Capitale. Su via dell'Aeroporto di Fiumicino ingorgo dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso l'Aeropor