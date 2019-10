Lezioni di enogastronomia, percorsi itineranti e degustazione finale a Frattocchie - Marino il 19 ottobre

Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:12

Un viaggio alla scoperta dei valori e sapori dei vini del Lazio. Tra lezioni di enogastronomia, percorsi itineranti alla scoperta dellee degustazione finale, sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sala convegni delle Cantine del Gotto d'Oro a(via del Divino Amore 347), in provincia di Roma, si terrà il seminario enogastronomicoAddetti ai lavori, giornalisti e ospiti d'eccezione prenderanno parte a una visita guidata gratuita del circuito del vino nelle Cantine del Gotto d'oro, con gli enologi dell'azienda, che spiegheranno i processi di vinificazione dal grappolo al bicchiere. E proprio un brindisi chiuderà la mattinata: sotto la guida dell'enologo Paolo Peira, ci sarà la presentazione e degustazione in anteprima della nuova linea di produzione delDocg Vinea Domini. Tra i vini da assaggiare anche ilVinea Domini.A introdurre la mattinata i saluti di Massimo di Russo e Maurizio Pizzuto, dell’Associazione Amici Giornalisti, insieme a Luigi Caporicci, presidente Consorzio Gotto d’oro. Maurizio Lozzi, consigliere regionale OdG del Lazio, parlerà di come comunicare i valori e i piaceri del vino. Tra gli altri interventi: Ilaria Palumbo, enologa Gotto d’oro; Luigi Caporicci, presidente Vinea Domini; Alessio Macoratti (Resp. commerciale Agenzia Team’s).