Globe Theatre, sei ragazzi già dimessi dopo il crollo

Sei ragazzi degli undici ricoverati in ospedale per il crollo di una scala al Globe theatre di Roma sono stati già dimessi. Gli altri 5 saranno dimessi in giornata. Una ragazza è stata sottoposta ad intervento andato bene: ora è vigile. Nel crollo sono rimaste ferite 12 persone, di cui undici ricoverati e una medicata sul posto. Si tratta di studenti e professori di licei romani e abruzzesi che avevano appena finito di assistere al Macbeth.

A confermarlo anche l'assessore regionale D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA