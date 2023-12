Gli hotel top scelgono Roma che batte New York e Parigi

di Emiliano Pretto

Roma meglio di New York, Tokyo, Parigi, Singapore e Dubai per nuovi hotel di lusso e attrattività turistica. A decretarlo in maniera ufficiale è stata l'edizione 2023 della classifica stilata dalla Luxury Travel Intelligence, che quest'anno pone la Capitale italiana seconda sul podio, dietro alla sola Londra. L'arrivo di nuovi hotel in città, spesso lussuosissimi e legati a brand internazionali, è ormai sotto gli occhi di tutti.

Durante l'anno che si sta per chiudere sono stati inaugurati il Bulgari Hotel Roma, il più grande in Europa, il Six Senses, il W Rome e il Rome Edition, entrambi nella zona di via Veneto come il nuovo Ambasciatori Palace riaperto dopo molti anni con una nuova gestione.

Ma la crescita continuerà anche nel 2024 e 2025 con le prossime inaugurazioni di Rosewood, Nobu, Romeo, Four Season, Orient Express e Mandarin, solo per citare alcuni tra i più noti, senza contare anche l'arrivo di un gigante della ricezione low cost con l'apertura del grande Social Hub in costruzione a San Lorenzo, proprio accanto ai piloni della tangenziale est.

Nel 2023, dunque, i più grandi e prestigiosi marchi del mondo degli hotel di lusso hanno scelto Roma per l'apertura di nuove strutture alberghiere e questo è «un riconoscimento importante per la città- ha commentato il sindaco di Roma , Roberto Gualtieri- che dimostra come la Capitale sia tornata attrattiva, con record di flussi turistici e biglietti venduti per i concerti.

«Da oggi al 2024- ha aggiunto anche l'assessore al Turismo e ai Grandi eventi del Comune, Alessandro Onorato- assisteremo a un rapido incremento del comparto 5 stelle e 5 stelle lusso, con una crescita stimata nei prossimi 3 anni del 30% che addirittura raddoppierà nel giro di cinque anni. Il turismo luxury è un segmento fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale di Roma».

