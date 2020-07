«Al mio segnale, scatenate...paletta e secchiello!»: così il gladiatore fa il bagno al mare di Roma

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al mio segnale, scatenate...paletta e secchiello!». La citazione cinematografica calza a pennello per ilin versione vacanziera avvistato ieri in spiaggia, ovviamente nel mare di. Armato di elmo e telecamera GoPro, il moderno Massimo Decimo Meridio si è immerso nelle acque dello stabilimento Peppino a mare disotto agli occhi stupiti degli altri bagnanti e in pochi minuti è diventato una vera celebrità.