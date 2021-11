Dalle 48 ore di Rutelli alle 2 settimane per Gualtieri: la corsa alla Giunta dei sindaci di Roma

Dalla giunta lampo di Rutelli alle due settimane di Gualtieri. Ogni sindaco di Roma si è preso il suo tempo per formare la squadra di governo aldilà degli accordi politici e delle trattative tra correnti della stessa coalizione. Recordman Francesco Rutelli che nel 1993, prima elezione a suffragio diretto del sindaco nella storia del comune, compose in 72 ore la giunta del suo primo mandato con Gianni Borgna pluridecennale assessore alla Cultura. Per il bis nel 1997 Rutelli riuscì a fare ancora meglio: in due giorni ufficializzò la squadra di governo. Idee chiare anche per Walter Veltroni eletto una settimana prima dal terzo scudetto della Roma. Veltroni al primo mandato impiegò 8 giorni per formare la giunta più rosa d’Italia. Tempi dimezzati nel 2006: per il Veltroni bis bastarono 4 giorni per la nomina della rosa di assessori.

Nel 2008 toccò a Gianni Alemanno ben 17 giorni per formare una giunta frutto in questo caso di trattative tra tutte le aree della destra romana. Nomine che in quell’anno furono più “complicate” del solito poiché fatte in parallelo a quelle già in corso per le cariche del quarto governo Berlusconi eletto poco prima. Sul podio per la giunta più lenta a nascere, c'è Ignazio Marino. Nel 2013 sono serviti 16 giorni a Marino per formare una giunta che resterà in carica poco più di due anni, attraversando scandali giudiziari e polemiche su multe e scontrini.

Arriva a pari merito Virginia Raggi; anche per la prima sindaca donna della Capitale 16 giorni per fare la squadra e tanta fatica per trovare un assessore al bilancio. I primi due durarono un mese ciascuno prima di lasciare l'incarico.

Podio sfiorato per il neo sindaco Roberto Gualtieri che oggi dopo 15 giorni dalla proclamazione, presenta in Campidoglio la sua giunta. Sei uomini e sei donne tra cui Silvia Scozzese al bilancio: l'esperta di conti già con Ignazio Marino incassa anche il ruolo di vicesindaco.

