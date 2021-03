Roma, il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti sospeso per due sedute

Giuliano Pacetti, il capogruppo del M5S al consiglio comunale di Roma, è stato sospeso per due sedute dall'ufficio di presidenza. Venerdì scorso - durante una seduta burrascosa in Aula Giulio Cesare, durante la quale era stata approvata una mozione in favore degli ambulanti contraria alla linea tenuta dalla maggioranza in Campidoglio - il capogruppo del M5S aveva occupato lo scranno della presidenza arrivando allo scontro con il presidente Marcello De Vito.

Oggil la decisione del ufficio di Presidenza del consiglio comunale che ha deciso la sospensione per le prossime sedute di Giuliano Pacetti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 17:31

