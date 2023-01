Piano Giubileo, a Roma metro, strade e parcheggi per il 2025: pronti 4 miliardi

di Lorena Loiacono

Il Piano di Roma per il Giubileo è pronto. Ieri sono state illustrate le opere necessarie e indifferibili da qui al 2025. Il sindaco e commissario straordinario, Roberto Gualtieri, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno illustrato il Dpcm che approva e avvia gli interventi essenziali. «C'è molto lavoro da fare ma - ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma saremo pronti».



UDIENZA DAL PAPA

Prima di prendere parte alla presentazione del decreto, Gualtieri è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco per un colloquio ci circa un'ora.



IL PIANO

Previsti subito 2,3 miliardi di risorse che, poi, diventeranno quasi 4 miliardi con il secondo dpcm per gli interventi complementari. Con 1,8 miliardi, di cui 1 di risorse giubilari, verranno realizzati 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, 23 per l'accessibilità e la mobilità, 8 per l'accoglienza e 24 per ambiente e territorio, si aggiungono 500 milioni di euro per i 335 interventi già definiti con fondi Pnrr per la realizzazione del Piano Caput Mundi. «Siamo soddisfatti che Roma - ha commentato Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario romano della Lega - sia una priorità per il Governo».



LE OPERE

Saranno riqualificati i luoghi giubilari come le aree delle basiliche, della stazione San Pietro, delle chiese di periferia e dei Cammini dei pellegrini.



STRADE DA RIFARE

Sarà necessario avviare un'attenta manutenzione delle maggiori vie di ingresso a Roma e di quelle municipali, compresi i marciapiedi, e di recuperare il Ponte dell'Industria.

MOBILITÀ

Saranno potenziati bus e metro con nuove vetture, verrà realizzata la pista ciclabile Monte Ciocci San Pietro. Verranno realizzati parcheggi attrezzati per i bus turistici, la razionalizzazione dell'innesto A24-tangenziale est e il parcheggio interrato a lungotevere Castello.



ACCOGLIENZA

Per accogliere l'arrivo di milioni di pellegrini, verranno realizzati un ostello della gioventù a Santa Maria della Pietà, un centro di eccellenza per persone con disabilità, un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora, 11 case dell'acqua e i bagni pubblici.

Venerdì 13 Gennaio 2023

