Girandola 2022, a sorpresa (e senza il comune) tornano i fuochi d'artificio della tradizionale festa di Castel Sant'Angelo

Come un flash mob. O quasi. Questa sera, senza la collaborazione del Comune, è tornata la tradizionale festa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo: Le Girandole di Castel Sant' Angelo. Dopo l'edizione digitale dello scorso anno, che non si svolte a causa della Pandemia di Covid, fortemente voluta dagli organizzatori, ne era stato annunciato il ritorno nella scorsa primavera.

Lo spettacolo delle girandole pirotecniche non è un semplice fuoco d’artificio, ma un palcoscenico di marchingegni antichi su cui le più geniali menti si sono misurate nell’esprimere l’estro e la fantasia dell’ingegno tra meccanica, fisica e pirotecnica.

E’ una rievocazione storica dello spettacolo delle girandole pirotecniche tipico di Roma.

Ruote di fuoco volteggeranno nelle tenebre, vulcani di fiamme danzeranno impavide in un maestoso abbraccio di colori, comete scintillanti illumineranno la notte.

Diavolerie pirotecniche e antichi marchingegni alti fino a 6mt, con le loro magie creeranno stupore e meraviglia.

E’ il 590 d.C., la peste ha colpito l’intera Europa, una pandemia senza precedenti ha mietuto migliaia di vittime. Nessuna città, nessun villaggio e nemmeno Roma viene risparmiata; la morte nera falcia uomini, donne e bambini senza pietà. Anche Papa Pelagio II muore, viene colpito dal male inesorabile. I romani chiedono conforto all’Abate Gregorio che da lì a poco diventerà Papa. Così in una Roma ormai stremata e in ginocchio egli organizza una processione per implorare l’aiuto divino e nella notte del 29 agosto mentre attraversa Ponte Elio; tutti i presenti vedono apparire sulla mole di Adriano una figura fiammeggiante, nella quale si riconosce chiaramente l’Arcangelo Michele, nell’atto di rinfoderare la spada. Il giorno dopo la peste a Roma è sparita e pian piano nel resto dell’Europa la morte nera si dissolve. Si grida al miracolo e per riconoscenza il Papa fece erigere una statua in onore a San Michele Arcangelo che ripone la spada nel fodero, la quale troneggia sulla torre più alta del Castello e la mole di Adriano inizia ad essere chiamata Castel Sant’Angelo. Questa apparizione, questo miracolo segna Castel Sant’Angelo come uno dei punti diriferimento dei romani per la preghiera e la benevolenza Divina. Così, quando a Roma nasce il magistero dei fuochisti, si guarda a Castel Sant’Angelo come luogo di rappresentazione della vittoria del Bene sul male, del trionfo della Luce sulle tenebre. Ancora una volta è una notte di agosto, ma siamo nel 1481, quando Papa Sisto IV si affaccia al balcone del Palazzo Apostolico e con un gesto della mano dà inizio ad una serie di rappresentazioni di fuochi d’artificio che incanterà l’intero pianeta fino al 1891, anno in cui la Girandola di Roma disegnata, si dice, da Michelangelo, perfezionata da Gian Lorenzo Bernini e studiata dai più famosi architetti al mondo come Posi, Poletti, Vespignani, Valdier ed Ersoch entrerà nell’oblio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 23:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA