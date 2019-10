Giovanni Scifoni: «Il piacere è mio, me l'ha dato Dio in scena a Roma»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 08:10

Lo si ascolta ascolti e fa subito simpatia, lo si ascolta e si capisce subito che è un attore, di quelli bravi.è il protagonista del suo spettacolo«Volevo rompere con un certo modo di comunicare del mondo cattolico il tema del sesso. Rimasi folgorato dalla lettura di Mistica della carne, di, che divide gli esseri umani in due categorie: i bigotti che propongono una mistica senza carne e i libertini che propongono una carne senza mistica».«Ho preso coscienza di me stesso, mi sono reso conto che ho una carica di testosterone che mi ha permesso di mettere su famiglia, che mi spinge a fare cose folli. Allora mi sono chiesto, è possibile che non abbia a che fare con Dio? Nello spettacolo domande semplici, c’è una via alla santità che passa per il sesso? Del resto anche Papa Francesco entusiasmò i giovani quando disse nel 2016 che il sesso è un dono di Dio».«Si diverte e di imbarazza, ma c’è sempre una continua sinergia. Sarà un grande viaggio dentro la storia della Chiesa proponendo domande e coinvolgendo, per l’appunto, il pubblico. C’è un uomo, che interpreto io, che ha due maestri, sempre interpretati da me: uno è un pretino, Don Mauro, che non ha proprio gli strumenti adatti, mentre l’altro è un pizzaiolo islamico, Rashid, che sa tutto della teologia dei papi, che ha letto tutte le encicliche e gli dà delle dritte mostruose con delle risposte fulminanti».«Mi mette in crisi il mio individualismo, la mia corporeità, i miei limiti, l’esser peccatore, la mia sessualità, non riesco ad essere quello che vorrei, un santo. Mi piace invece pensare che non c’è bisogno di essere un santo perché vedo Dio incarnato nelle persone che fanno gesti d’amore. Se hai fede, con Dio non ti sentirai mai solo. Immagino il Paradiso come un luogo dove non si è mai soli, l’Inferno il luogo dove si è soli e sofferenti».«Soprattutto a teatro. Ma da circa un anno e mezzo ho scoperto anche i social che sono un palcoscenico straordinario dove le persone vengono a cercarti di loro iniziativa e ti seguono perché interessa scoprire tutto di quel personaggio. Però ci sono anche dei rischi: io posto sempre qualcosa e ovviamente ci sono i rischi visto che sono una persona esposta e gli errori li paghi, la gente te li fa notare, ti urla, ti minaccia».«Un pregio, la curiosità; sono estremamente curioso ho voglia di uscire da me stesso, dal mio isolamento per avvicinarmi agli altri, che possono essere persone piacevoli, simpatiche. Un difetto: il mio individualismo, l’essere solitario. Sono timoroso del confronto con gli altri. Non necessariamente sono un narcisista, ma tante volte penso di poter bastare a me stesso».«Lo sintetizzo con quello che una volta disse mia figlia Cecilia: la mamma è più genitore, mentre il papà è più animatore. Sono un genitore distratto, che crea casini, che si distrae. Divento genitore quando in famiglia c’è un emergenza. Allora lì prendo in mano le redini e faccio il padre, il genitore».«Sto girando una nuova fiction Rai, prodotta da Lux Vide,, che tenta la strada verso il ‘medical drama’ e che vede protagonista Luca Argentero; continuo la tournée con questo spettacolo teatrale e già sto pensando al nuovo spettacolo teatrale da scrivere. Non ho il tempo di annoiarmi».Santo Piacere–Dio è contento quando godo di e con Gio-vanni Scifoni. Regia di Vin-cenzo Incenzo, Sala Umberto, via della Mercede 50, Roma dall'8 al 27/10, bigl. 17-28 euro www.salaumberto.com (foto M. Fusco)