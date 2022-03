Giornata Mondiale dei Giusti, Roma riscopre un grande e umile romano: Ernesto Bonaiuti

In occasione della Giornata Europea dei Giusti, che ricorre il 6 marzo, «Il Civico Giusto», il progetto europeo di Romabpa - Mamma Roma e i suoi figli migliori che onora chi, durante l’occupazione nazifascista, non si voltò dall’altra parte, racconta una nuova storia.

È quella di Ernesto Bonaiuti, sacerdote e professore universitario, che ospitò nella propria casa, in seguito alle leggi razziali, Giorgio Castelnuovo, un ragazzo di religione ebraica affidatogli dalla madre. Un gesto per il quale è ricordato a Yad Vashem come Giusto tra le nazioni.

Ad approfondire la storia gli studenti del Liceo Orazio con tutor la prof.ssa Maddalena Moretti. Attraverso la voce narrante di Neri Marcorè, le immagini dell’Istituto Luce e la colonna sonora di Luca Barbarossa, consente di immergersi in quel tempo e in questa storia.

Per vedere la storia clicca qui

«Noi crediamo che, non solo la storia di Buonaiuti, un uomo scomunicato e privato della cattedra eppure capace di un gesto di solidarietà assoluta, meriti di essere raccontata, ma che sia davvero giunto il momento di restituire a quest’uomo il posto che gli spetta, riabilitandone la memoria. E questo è un impegno che prendiamo e per il quale lavoreremo» sottolineano Paolo Masini ideatore del progetto e Maria Grazia Lancellotti coordinatrice della ricerca storica e della rete di scuole “Memorie”.

Andrea Riccardi, storico e docente universitario, afferma: «Roma riscopre un grande e umile romano, Ernesto Buonaiuti, che tenne vivo il valore della coscienza e della cultura, spesso in solitudine, nascose gli ebrei dalla razzia nazifascista, sognò per il dopoguerra un grande risveglio».

Per Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, che ha patrocinato l’evento: «Un bellissimo progetto per la memoria che si integra con quelle di inciampo. Attraverso le iniziative del Civico Giusto si condividono storie di speranza da cui trarre quotidianamente esempio e si trasmette ai cittadini il messaggio fondamentale che ognuno, nel suo piccolo, ha il potere di contrastare il male».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA