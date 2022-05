Giornata nazionale dell'infermiere, l'assessore D'Amato: «Figura cardine per presente e futuro»

«Oggi è la Giornata internazionale dell' infermiere, una figura incredibilmente importante per il nostro sistema sanitario e per il rafforzamento della sanità territoriale. Io desidero ringraziare tutti i nostri operatori e operatrici per lo sforzo straordinario che hanno fatto nel contrasto alla pandemia».Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato, in un videomessaggio sui social.

La figura dell' infermiere è cardine per l'assistenza territoriale per l'assistenza domiciliare e per quanto riguarderà l'impianto del Pnr: le case di comunità e gli ospedali di comunità che saranno a gestione infermieristica», afferma l'assessore alla Sanità del Lazio. «Noi stiamo facendo uno sforzo importante. In soli 2 anni abbiamo reclutato con la graduatoria dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea oltre 6mila infermieri e siamo arrivati a 6.500. E presto verra bandito un nuovo concorso pubblico di reclutamento. L' infermiere è una figura indispensabile per migliorare livelli di qualità e prossimità del servizio sanitario».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA