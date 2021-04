Giornata della Terra, a Roma l'escursione alla scoperta della confluenza tra Tevere e Aniene

Un’area al confine tra il terzo e il secondo municipio di Roma per lo più sconosciuta ma capace di svelarsi in tutto il suo splendore paesaggistico e ricca di storia millenaria.

Le tre associazioni, impegnate nella difesa del territorio e nella promozione storica e culturale, propongono per la prima volta, in occasione della imminente Giornata della Terra, una originale escursione - domenica 18 aprile - alla scoperta della ricchezza di questo angolo della valle dell’Aniene poco conosciuto e abbandonato al degrado.

Ad accompagnare i cittadini in una passeggiata che promette molte sorprese saranno archeologi, storici e studiosi dell’ambiente messi a disposizione dagli organizzatori. Il cammino sarà segnalato da pannelli informativi che indicheranno caratteristiche ambientali e storiche della zona circostante. Si parte alle 9 da via Salaria 665, altezza via dei Prati Fiscali con due diversi percorsi: a piedi fino all’aeroporto dell’Urbe o in bici per un tragitto di circa 20 km, fino al ponte di Castel Giubileo.

L’area in questione è purtroppo da anni in balia del degrado. Si attende da tempo la mano della Regione Lazio che dovrebbe rimuovere le discariche e gli accampamenti abusivi sorti in diversi punti. Intanto l’intervento dei volontari in queste ultime settimane si è concentrato sui sottopassi, che permettono di attraversare via dei Prati Fiscali e via Salaria in sicurezza e sulla piazzola di ingresso. Sono state rimosse sterpaglie e immondizie di ogni genere, questo permetterà di accedere in modo più agevole al sentiero.

“Partiremo dall’antico ponte Salario – annunciano gli organizzatori - luogo di tante vicende storiche e battaglie, cammineremo su un sentiero sterrato fin dove i due fiumi si incontrano e dove si affaccia il monte Antenne sede dell’antichissima città del Latium Vetus, Antemnae”.

Grazie al tam tam sui social in questi giorni sono state moltissime le adesioni da parte dei cittadini che, in rispetto delle norme anti Covid 19 verranno divisi gruppi di non più di 15 persone. Un successo che ha stupito gli stessi organizzatori tanto che si pensa già di programmare al più presto un nuovo appuntamento di questo tipo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 14:22

