Giornalista denuncia: «Femore rotto, abbandonata per 2 ore al Pronto soccorso del Gemelli». E chiama i carabinieri

La giornalista Emilia Urso Anfuso in un post su X ha raccontato la disavventura che le è accaduta dopo un incidente che le ha provocato la frattura del femore. Frattura che l'ha costretta a recarsi all'ospedale Gemelli di Roma. Qui, il calvario descritto dalla giornalista, che sostiene di essere stata abbandonata per due ore al Pronto soccorso, senza la dovuta assistenza.

Emilia Urso Anfuso avrebbe poi chiamato i carabinieri, ma nelle ore successive sarebbero continuate, sempre secondo il suo racconto affidato alla piattaforma X, le inadempienze da parte del personale dell'ospedale.

Sono ricoverata al PS dell' Ospedale Gemelli da oggi a ora di pranzo



Ho una frattura al femore sinistro, dove ho anche un impianto di protesi completa in titanio



Per 2 ore circa sono stata lasciata al PS senza alcun tipo di aiuto: nessun antidolorifico, nessuna visita



Segue — Emilia Urso Anfuso - Giornalista investigativa (@EmiliaUA) September 24, 2023

Le accuse

Secondo il racconto di Emilia Urso Anfuso, il ricovero è avvenuto ieri, verso l'ora di pranzo: la giornalista ha scritto di avere una frattura al femore sinistro.

Una volta arrivata al pronto soccorso del Gemelli, la giornalista ha sostenuto di esser stata abbandonata al suo destino, privata della dovuta assistenza.

Successivamente, sempre secondo la versione di Emilia Urso Anfuso, i medici l'avrebbero ricondotta al Pronto soccorso, lasciandola senza cure e al freddo.

