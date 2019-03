Giorgia Meloni attacca: «La Raggi ha cancellato la storica scritta. Avrà scambiato Garibaldi per un fascista». La sindaca replica: «So riconoscere i fascisti»

no @GiorgiaMeloni, i fascisti li riconosco — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 14 marzo 2019

attaccasu, ma la sindaca di Roma risponde a tono. È accaduto pochi minuti fa, dopo che la leader di Fratelli d'Italia aveva criticato l'amministrazione capitolina in seguito alla rimozione della storica scritta 'Vota Garibaldi', risalente alle prime elezioni repubblicane del 1948 e cancellata per sbaglio dal muro nel quartiere romano di Garbatella , per criticare, suaveva scritto: «Il comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 "Vota Garibaldi". Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a "esponenti" del ventennio, forse la Raggi avrà scambiato Garibaldi per un fascista...».La replica di, piuttosto piccata, non si è fatta attendere: «No, io i fascisti li riconosco». La cancellazione della storica scritta, con tanto di targa esplicativa apposta qualche tempo fa, era stata dovuta ad un clamoroso errore di uno degli operai della ditta appaltatrice del decoro urbano della Capitale.