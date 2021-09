Roma, Giorgia Meloni presenta la lista di Fdi per Michetti: «Sa come governare, non è come la Raggi»

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha presentato oggi la lista di Fdi per le comunali di Roma, insieme al candidato del centrodestra Enrico Michetti. «Il centrodestra è compatto, stiamo insieme, ad esempio per sostenere Michetti, mentre a sinistra hanno tre candidati, fanno il gioco delle tre carte», ha detto Meloni, sul cui candidato poi aggiunge: «Se non hai competenze fai come Raggi, che non ha fatto niente, quando non si hanno strumenti per fare le cose, questo non accadrebbe con Michetti, che nella vita si è occupato di come aiutare i sindaci a fare le cose, lo ha fatto per 1200 comuni, lui saprebbe come far camminare la macchina».

Leggi anche > Calenda presenta la sua lista: «Roma disperata, noi perbene e competenti»

«Noi - aggiunge - dobbiamo solo fare conoscere Michetti ai romani, ma è più difficile far diventare una persona conosciuta capace, che fare il contrario, faremo conoscere questa figura straordinaria». «Dico - conclude - ai romani di fidarsi di me». «Sabato 18 settembre faremo una grande manifestazione a piazza del popolo con Enrico Michetti», ha detto poi la Meloni, annunciando per sabato prossimo una manifestazione a sostegno del candidato. E su Gualtieri, candidato del Pd: «Era quello che gestiva i soldi da ministro e Conte era presidente del consiglio, fanno grandi proclami, ma alla città di Roma non hanno dato nulla».

Candidata no vax? Non riusciamo a rintracciarla

«Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario giudiziario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimenti di conseguenza. Quali? Valuteremo, tra l'altro non siamo ancora riusciti a rintracciarla», ha detto Enrico Michetti, interpellato in merito alla presenza nella sua civica di Francesca Benevento, che ha espresso in passato sui social posizioni no vax. «Appena ci sarà la possibilità di un dialogo vedremo perché ha detto quelle cose», ha aggiunto Michetti.

Leggi anche > Francesca Benevento, bufera sull'ex grillina no vax. Michetti: «Mi dissocio»

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA