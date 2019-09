Roma, Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella metro: «Scandaloso. L'amministrazione chieda scusa»

Fratelli d'Italia

Matteo Chittarro

Roma

Mercoledì 4 Settembre 2019, 12:44

«Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?».leader diche anon ha potuto sostenere un esame fondamentale per la sua carriera universitaria e forse dovrà rimandare la data di laurea.«La disavventura di questo giovane - continua la Meloni - rimasto letteralmente rinchiuso sotto la metro e poi impossibilitato a dare un esame all’università, è semplicemente vergognosa». Poi lancia un appello all'amministrazione di Roma: «Chieda pubblicamente scusa a questo ragazzo e l’università gli conceda la possibilità di dare subito l'esame per non perdere mesi di studio».