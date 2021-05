Scandalo cimiteri Roma, Gasparri e Benvenuti: «Nessuna sepoltura a Gigi Proietti, una vergogna»

«Ormai da tempo, con l’attuale amministrazione capitolina a guida Raggi i Cimiteri Capitolini sono nel caos, fra cremazioni che avvengono con una lista d’attesa di oltre 40 giorni e nessuna programmazione per la realizzazione di nuove aree e loculi. Un situazione vergognosa non più accettabile». E’ il commento del Coordinatore di Forza Italia di Roma, Sen. Maurizio Gasparri e dell’ex Presidente di Ama e Responsabile della Consulta Ambiente di FI Piergiorgio Benvenuti.

«E’ di oggi la notizia apparsa sulla stampa che le spoglie del grande attore, scomparso il 20 novembre scorso, sono state provvisoriamente portate in Umbria, nel cimitero di Porchiano del Monte, dove sono sepolti i genitori, perché non si è riusciti ancora ad assegnare un manufatto già esistente o un’area in concessione per dare degna sepoltura al Grande Gigi Proietti nel Cimitero Monumentale del Verano.

Una situazione gravissima che è simile per tutti coloro che da mesi stanno attendendo di seppellire i propri defunti, ma che per evidente disorganizzazione della gestione dei Cimiteri Capitolini dell’Ama debbono ancora attendere.

Ora si deve fare piena luce –concludono Gasparri e Benvenuti- per accertare eventuali responsabilità organizzative ed amministrative su tale inqualificabile malfunzionamento dei Cimiteri della Capitale d'Italia, auspicando una rinnovata amministrazione all’insegna della competenza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 16:08

