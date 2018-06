L'ex assessore Gigi De Palo respinto alla Camera per colpa dei sandali francescani

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non indossa scarpe dal 2002 ma sandali francescani, per motivi religiosi: a Montecitorio non può entrare e viene accompagnato fuori. Brutta avventura ieri per, presidente del Forum delle associazioni famigliari, che da 16 anni vive con i sandali per la pace in Terra Santa. Una scelta religiosa, da rispettare. In tanti anni non ha mai avuto problemi, ha incontrato migliaia di persone, dai politici ai presidenti di partito e dei sindacati, ed è andato ovunque, palazzi istituzionali compresi. Ma ieri a Montecitorio qualcosa è andato storto. Il motivo? Per entrare nel palazzo serve un abbigliamento consono. Generalmente con questo termine si indica il classico giacca e cravatta ma ieri a Gigi De Palo hanno chiesto anche le scarpe. Lui però aveva i, come tutti i giorni da quel 20 marzo del 2002 quando decise di dar inizio al fioretto dopo un viaggio a Gerusalemme.Gigi De Palo è noto a Roma non certo per essere un eversivo né tanto meno un rivoluzionario: padre di 5 figli, da sempre è in prima linea con le sue battaglie sociali per delle reali politiche a sostegno della famiglia, è stato prima assessore comunale a Roma per le politiche famigliari e scolastiche durante la giunta Alemanno e poi, durante il periodo dell'ex sindaco Marino, è stato consigliere. Storica la sua protesta dei passeggini vuoti che nel 2014 arrivarono a centinaia in Campidoglio contro l'aumento delle tariffe degli asili comunali. Inoltre ha avuto la nomina di presidente delle Acli ed oggi, con il suo incarico alla presidenza del Forum, rappresenta la voce di 47 associazioni nazionali e 20 Forum regionali pari a qualcosa come 4 milioni di famiglie italiane. Ma a Montecitorio ieri non poteva entrare. Eppure era stato invitato dal Moige, il movimento italiano dei genitori, per partecipare all'evento Un anno di zapping... e di like. Dopo qualche rimostranza lo hanno accompagnato fuori.