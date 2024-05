Gigi D'Alessio, le intercettazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate arrestato: «Presi 20mila euro per risistemargli tutto»

di Redazione web

Il nome di Gigi D'Alessio tra le intercettazioni che hanno portato all'arresto di Riccardo Cameo, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e di altri due dirigenti lo scorso 17 aprile. L'indagine, guidata dal pm Carlo Villani, ha messo in luce una rete di trenta indagati, inclusi noti tributaristi, accusati di manipolare le dichiarazioni fiscali per i loro clienti.

Gigi D'Alessio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, durante una conversazione intercettata tra Cameo, la tributarista Maria Grazia Durantini e sua nipote Sonia Donzetti, Cameo ha detto di aver «aggiustato» una pratica per Gigi D’Alessio, per cui avrebbe ricevuto 20.000 euro: «Dopo la pratica di... come si chiama quel cantante là? Eh sì, Gigi D’Alessio… so’ rimasto scioccato proprio...

I precedenti

Gigi D’Alessio è stato coinvolto in precedenti indagini della Procura tra il 2016 e il 2017, legate a reati contabili attraverso la sua società Ggd srl. Sebbene alcuni di questi procedimenti siano stati archiviati, le pratiche di cui paarla Cameo potrebbero risalire a quel periodo, per questo «si ritiene che la vicenda sia meritevole di approfondimento» da parte della Procura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA