Giggi Cartoni, morto "Er Salustro" di Radio Dimensione Suono Roma: «Rimarrai sempre un Gladiatore»

«Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. E' venuto a mancare Giggi Cartoni, detto "Er Salustro", che per molti anni ha accompagnato "La Sveglia dei Gladiatori" con i suoi aneddoti su Roma, facendoci divertire e pensare al tempo stesso, con la sua saggezza e infinita ironia. Per noi di #dimensionesuonoroma rimarrà sempre un Gladiatore, anzi IL Gladiatore per eccellenza a cui noi tutti, oggi, vogliamo dedicare il nostro affetto più sentito. Ciao Salustro!».

Morto Roberto Gentile, lo storico speaker di Radio Subasio aveva 55 anni. Gli ascoltatori: «La tua voce ci mancherà»

Un altro lutto sconvolge il mondo delle radio. Dopo Roberto Gentile, storico conduttore di Radio Subasio scomparso a 55 anni, Radio Dimensione Suono Roma annuncia la morte di Giggi Cartoni, detto "er Salustro", nome d'arte che scelse in onore di Trilussa «perché sua nonna - così raccontano gli amici - era una parente, seppur non diretta, di Carlo Alberto Camillo Salustri, detto Trilussa».

Chi era

Giggi (alla romana, con doppia G) si definiva "poeta a domicilio" ed esportatore della romanità nel mondo. «Perché in qualunque occasione e in qualunque luogo sapeva inventare rime che allietavano, e spesso non solo, un festeggiamento, una ricorrenza, a volte anche un momento triste che doveva essere «consolidato nel cuore». Rigorosamente in romanesco, la sua lingua del cuore, di cui era un esperto conoscitore. Da alcuni anni vestiva i panni di "gladiatore" a Radio Dimensione Suono Roma, dove raccontava curiosità e aneddoti sulla Roma Antica, la sua passione. Aveva lavorato con il comico Antonio Giuliani, Alfiero Alfieri e i rievocatori del Gruppo Storico Romano, all'interno del quale interpretava Publio Ovidio Nasone e fu autore di un sonetto letto sul palco del Circo Massimo, in occasione del Natale di Roma 2017, al sindaco di allora Virginia Raggi.

Lascia una figlia, Martina e un nipotino. Il funerale si terrà oggi, mercoledì 11 gennaio, alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ("Chiesa della Collegiata") in Piazza della Collegiata 7 ad Anguillara Sabazia, paesino alle porte di Roma dove Cartoni viveva ed era molto conosciuto e amato.

