Gianni Alemanno: «Non ho mai preso un solo euro. Il sindaco? Una guerra senza armi»

di Franco Pasqualetti

Ultimo aggiornamento: 08:02

«Come un'ingiustizia. I giudici hanno sbagliato e in Appello spero possa dimostrare che si tratta di un clamoroso errore giudiziario».«Una follia, non mi ci faccia pensare, che mi scoppia il fegato».«Nell'altro processo è caduto il reato di associazione mafiosa, di conseguenza dovrebbero cadere tutti i legami che invece la sentenza di condanna mi ha imputato».«Io non ho preso mai un solo euro. Non fa parte della mia morale e della mia persona. Hanno controllato tutto: non è emersa una sola regalia...».«Ma di cosa stiamo parlando? Buzzi era il leader della cooperazione sociale, tutti parlavano con lui. Era una delle tante figure che ruotano attorno alla macchina del Campidoglio. Carminati? Mai sentito, visto o incontrato».«Politicamente non mi tirerei mai indietro, è stato un onore per me, anche se ho dovuto lottare da solo contro tutti».«Fare il sindaco di una grande città in questo momento storico è come andare in prima linea con la mazzafionda».