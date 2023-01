Gianluca Vialli, l'emozionante dedica del Palocco Calcio: «Questa vittoria è per te»

Ricordare e onorare chi ha fatto la storia e non c'è più. Il Palocco Calcio ha dedicato un messaggio a Gianluca Vialli, scormparso venerdì 6 gennaio dopo una lunga battaglia con il tumore. La squadra Under 19 della società romana ha affisso uno striscione ai bordi del campo prima del match contro l'Aranova, che recitava «Grazie Vialli».

Il match si è concluso 2-1 in favore del Palocco e la squadra ha dedicato la vittoria all'ex calciatore. «A prescindere da quello che sarebbe stato il risultato, la nostra prestazione non poteva non essere dedicata ad un grande uomo come Gianluca Vialli. Questa vittoria è per te, ovunque tu sia», il messaggio scritto sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 20:57

