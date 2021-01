Santa Cecilia celebra Dante Alighieri: sul podio Gianandrea Noseda per Adès e Liszt

Santa Cecilia celebra Dante con un concerto interamente dedicato al sommo poeta - nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte - diretto da Gianandrea Noseda. Il concerto trasmesso in live streaming venerdì 22 gennaio 2021 , alle 20:30, da Rai Cultura su RaiPlay e in diretta su Rai Radio Tre.

Tra i direttori italiani più ricercati in tutto il mondo, attualmente in carica alla National Symphony Orchestra di Washington, Noseda sarà alla testa del Orchestra e del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un programma che prevede l’esecuzione - in prima italiana - di estratti da Inferno di Thomas Adès (I. Abandon Hope II. The Selfish - Stung by Wasps III. The Ferryman IV. Pavan of the souls in Limbo X. The Popes' Adagio - Heads First XI. The Hypocrites - Coats of Lead XII. The Thieves), parte di un balletto dedicato alla Divina Commedia di Dante, commissionato al compositore inglese nel 2019 dalla Los Angeles Philharmonic e Royal Opera House Covent Garden Foundation for the Royal Ballet in occasione del centenario della Los Angeles Philharmonic.

L’omaggio prosegue nella seconda parte del concerto con la Sinfonia Dante, ispirata a Liszt dalla lettura della Divina Commedia che immaginò la composizione di una sinfonia articolata in tre movimenti in corrispondenza con le cantiche dantesche. La trasfigurazione del Paradiso è rappresentata dal Magnificat finale intonato da voci femminili che delineano eterea serenità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 17:49

