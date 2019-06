Giallo di Torvaianica: «Omicidio suicidio. Maria accoltellata al torace da Domenico»

di Emilio Orlando

Sabato 22 Giugno 2019, 18:39

Una coltellata al petto sferrata daha spezzato la vita della quarantottenne, dopo averla uccisa si è cosparso il corpo con dell' olio lubrificante per motori e si è gettato nel rogo che aveva appiccato alladove sono stati trovati entrambi carbonizzati. Prima di suicidarsi aveva utilizzato la tanica di benzina, che aveva comprato qualche ora prima al distributore diper incendiare la piccola utilitaria. L' uomo è morto per asfissia polmonare causata dall' inalazone di monossido di carbonio. I primi risultati dell' autopsia sui due corpi trovati carabonizzati venerdì della scorsa settimana ain, svelano i macabri particolari che hanno scandito gli attimi che hanno preceduto l' omicidio suicidio. ( Nella foto).Lo staff del reparto di medicina legale del, ha analizzato questa mattina il cadavere die non ha rilevato tracce di violenza sul corpo. La morte è sopraggiunta per asfissia. L' autopsia sul corpo diverrà effettuata invece lunedì mattina, ma ad un primo esame il cadavere presentava una profonda lacerazione toracica compatibile con la lama di un coltello che i carabinieri avevano trovato sulla scena del crimine durante il sopralluogo. I risultati di oggi a cui andranno aggiunte le risultanze complete di lunedì fugano ogni dubbio sulla dinamica e sulla matrice del delitto. Domenico in preda ad un delirio omicida ha accoltellatoe poi si è suicidato lanciandosi nel rogo della macchina che lui stesso aveva acceso poco prima per bruciare il cadavere di. ( Nella foto il basso).Subito dopo la macrabra scoperta dei due corpi carbinizzati si pensò ad esecuzione e gli inquirenti ascoltarono per molte ore, convivente della donna e padre della figlia tredicenne, ma l' uomo risultò da subito estraneo a fatti. Nessun elemento spazio temporale lo collocava sulla scena del crimine. Tre persone confermarono che nell' orario in cui la compagna stava morendo, si trovava altrove.