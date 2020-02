Giallo sul Tevere, trans trovata cadavere sotto un materasso

Roma, trans morta nel giardino. Gli inquirenti: «Omicidio»

Orrore sulle sponde delall'altezza di. Il cadavere di una trans in avanzato stato di decomposizione è affiorato da un cumolo di sporcizia ammassato dentro un manufatto. La macabra scoperta è toccata ad una pattuglia della polizia municipale, che stava controllando se dentro i ruderi vi fossero bivacchi dei senza fissa dimora.Gli agenti delstavano perlustrando la zona, quando insi sono imbattuti nel corpo ormai decomposto di una trans, che era coperto da un materasso. Immadiata la segnalazione alla sala operativa della questura, che ha inviato a, l'autoradio del, la scientifica ed i detective dellaIl medico legale, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, ha stabilito che la morte risale ad un mese fa circa, ma risposte più precise arriveranno soltano dopo l'autopsia. Impossibile per il momento stabilire le cause della morte. Le piste che stano seguendo gli investigatori spaziano dal decesso per cause naturali fino a quella della morte violenta. Gli investigatori sono certi che qualcuno ha coperto quel cadavere per ritardarne il più possibile il ritrovamento.Il luogo dove è avvenuto il ritrovamento è frequantato da sbandati, prostitute, transessuali e coppiette in cerca di intimità e trasgressione al riparo da occhi indiscreti. Non si esclude nemmeno la pista dell'omicidio ad opera di un maniaco. Nel mese di aprile dello scorso anno il corpo mutilato di un altro viados venne ritrovato in via, mentre a giugno avenne trovato il corpo carbonizzato di trans.