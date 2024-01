Già tre i morti dall’inizio dell’anno. Nel 2023 le vittime sono state 194

di Mario Antoni

Con tre morti sulle strade in tre giorni, dall'inizio dell'anno, è già strage sulle strade della Capitale. Nel 2023, appena trascorso erano state 194 le vittime tra Roma e l'hinterland. Ieri, due automobilisti sono morti in due distinti incidenti stradali e quattro persone, tutte di giovane età, sono rimaste ferite gravemente. La scia di sangue è cominciata poco dopo le 4 di mercoledì al chilometro 18 di via Laurentina, tra i comuni di Roma e Pomezia, dove un uomo di 74 anni, di nome Roberto Lenti, alla guida di una Opel Mokka, dopo aver perso il controllo dell'automobile si è prima schiantato contro il guardrail e poi si è scontrato frontalmente con una Ford Focus condotta da un cinquantasettenne. La carambola si è rivelata mortale. Ad aver la peggio è stato l'anziano, che è morto durante il trasporto al pronto soccorso del Campus Bio Medico di Trigoria. I rilievi sono stati effettuati dalla municipale del gruppo dell'Eur.

Qualche ora dopo, il trentaquattrenne Mirco Sanna, ha perso la vita in un altro incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare, all'altezza di via della Pisana.

