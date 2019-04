Gerarda Pantalone nuovo prefetto di Roma, via libera del Cdm

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato via libera alla nomina di Gerarda Pantalone a prefetto di Roma.



Per quanto riguarda Bankitalia, il Cdm ha dato il via libera a Fabio Panetta direttore generale, Daniele Franco, Alessandra Perrazzelli e Federico Signorini. L'accordo è arrivato a ridosso della scadenza del rinnovo delle nomine, prevista per il 10 maggio. Per quanto riguarda la discussione sulle autonomie, nella riunione di questa sera del Cdm è stato fatto un «passo avanti», a quanto si apprende da fonti della Lega a palazzo Chigi. Le intese sulla riforma saranno portate nel prossimo Cdm.



