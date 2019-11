Essere Don Chisciotte di e con Gennaro Duccilli al teatro Flaiano di Roma

Domenica 17 Novembre 2019, 18:06

porta di nuovo in scena le folli avventure di Don Chisciotte - dal 21/11 al 1/12 - al teatro Flaiano di Roma. “” ripercorre le tappe più significative dell’esperienza del folle cavaliere errante, e del suo fido scudiero Sancho Panza, privilegiando le cosiddette avventure “da strada”. Parallelamente però al dispiegarsi delle avventure “esteriori” del romanzo, lo spettacolo sviluppa le caratteristiche drammaturgiche “interiori” e quelle più propriamente teatrali.«Don Chisciotte, pazzo per i libri di cavalleria, folle bambino adulto, “gioca” e fa sul serio nello stesso tempo. Nella confusione fra arte e vita, egli finalmente “recita”, perché davvero “vive”. E trasporta lo spettatore lì dove nasce l’impulso ad agire per cambiare uno status quo che ci opprime» spiega Duccilli che cura anche questo nuovo e visionario adattamento, con le scene di, per la compagnia Teatro della Luce e dell’Ombra.«Riscattare il Don Chisciotte dimenticato nelle pieghe profonde della nostra società, significa tornare a credere in valori condivisi comuni - continua Duccilli - È il portare la condivisione nel mondo, portare dei valori alti e persuadere il prossimo a condividerli per riformare una nuova comunità, questa è la battaglia, ancora attuale, dell’irriducibile Don Chisciotte».: Gennaro Duccilli, Maurizio Castè, Anna Grossi, Eleonora Cardei, Giovanni Sorrentino, Giordano Luci, Ariela La Stella, Antonio Maria Duccilli.