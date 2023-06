"Generazione di Fenomeni" festeggia 10 anni: eventi e concerti per l'estate romana al Parco Talenti

di Redazione Web

Quest’anno il “Sessantotto Village” compie 10 anni! Tutto è pronto per festeggiare la prima decade dell’ormai storica manifestazione culturale e di spettacolo di Parco Talenti. Quasi tre mesi, dal 7 giugno al 3 settembre, di eventi, spettacoli, concerti e appuntamenti per grandi e piccoli, sempre totalmente gratuiti.

Cuore pulsante dell’estate romana di Montesacro, il “Sessantotto Village” ha ospitato, dal 2013 a oggi, oltre 460 eventi e spettacoli, e coinvolto oltre 300.000 persone, rivelandosi una prolifica fucina di artisti: una vera e propria Generaz10ne di talenti!

"Generazione di Fenomeni" festeggia 10 anni

Anche il mondo della comicità sbarca alla manifestazione con Zelig open mic, le sue due serate di semifinali (14 e 15 giugno) e la finale (5 luglio) in cui 12 giovani comici emergenti di Roma si sfideranno per accedere alla finale di Zelig Cabaret a Milano.

Il “Sessantotto Village” 2023 ospiterà non solo le più amate coverband in circolazione, ma anche nuovi talent live, quali “Talenti si nasce” e “Italian dal Vivo Talent 2023”, per offrire a giovani realtà artistiche italiane la possibilità di esibirsi su grandi palchi e farsi conoscere dal pubblico.

La decima edizione non tralascia niente e nessuno. Ai “Talenti dello sport” vengono dedicate diverse serate in cui ex sportivi di grande fama e scuole calcio del Municipio si confronteranno sul tema dei valori dello sport. E ancora, grande spazio alla cultura con presentazioni di libri, creazione di una piccola Biblioteca del Sessantotto, proiezioni cinematografiche a tema “La Storia del rock”, cinema per bambini, laboratori didattici musicali a cura della scuola di musica "Musica Incontro", e "Tramonti d'Arte" un format di serate interetniche tra spettacoli di poesia, danza, arte, teatro, musica classica.

Il tutto condito dalla vastissima area ristoro, per accompagnare con le bevande e i piatti preferiti dal pubblico i pomeriggi e le serate dell’estate 2023. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili e consultabili sul sito (CLICCA QUI) e sui canali social Facebook e Instagram del “Sessantotto Village”.

