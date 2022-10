Gelateria Fassi, nuova bolletta da 20.000 euro. Il titolare Andrea: «Continuano ad arrivare e nulla cambia»

Le bollette colpiscono ancora la Gelateria Fassi, storica gelateria nel cuore di Roma. Il gestore e titolare Andrea Fassi si sfoga nuovamente su Facebook, mostrando la bolletta da 20.000 euro appena ricevuta, che segue la precedente da oltre 17.000 euro. «Da re del gelato a re della bolletta - scrive sul suo profilo - Schiaffato in tutto il mondo, su tutti i media, ovunque. Per una settimana. Da domenica a domenica. Poi la lacrimuccia compassionevole scivola via, si ingiallisce e si dimentica presto. E da lunedì il telefono mica squilla più».

Andrea Fassi, lo sfogo su Facebook

«Ormai la lacrimuccia ha sortito il suo effetto - ha aggiunto il titolare della Gelateria Fassi - Il punto è che, poi, le bollette vanno pagate. Continuano ad arrivare, come questa di agosto a me e ad altri come me. E nulla cambia. Se non che, questa volta, la lacrimuccia, senza elezioni, senza utilità mediatica, non ha molto sapore e così si rovescia nel vuoto, in silenzio, senza sapere dove andare a schiantarsi. Un po’ come tutti noi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA