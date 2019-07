Gazzelle, dal disco di platino ai brani degli esordi: un live per i fan di casa

Al Roma Summe Fest 2019 arriva Gazzelle. Domani sera al Parco della Musica il cantautore romano porterà il suo Gazzelle Punk Tour - Estate partito la scorsa settima da Catania e che lo vedranno impegnato nelle principali città d’Italia.



Un ritorno a casa per Flavio Bruno Pardini, questo il suo vero nome, che festeggia con il suo pubblico due nuove certificazioni: Sopra è disco di platino e Quella te (pubblicata il 9 dicembre 2016 come primo estratto dal primo album in studio Superbattito) disco d’oro che, come ha scritto sui suoi social, è «La prima canzone, l’inizio di tutto». Le canzoni di Gazzelle contano milioni di ascolti (Sayonara, Nero e Meglio così sono stati certificati oro e Non sei tu certificato platino da Fimi/GfK Italia) e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti, a cui si va ad aggiungere il tutto esaurito di sabato sera a Roma.



alinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere Gazzelle sembra aver trovato la sua dimensione proprio nella musica dopo una vita tormentata. Previsti in scaletta i suoi più grandi successi e includerà il nuovo singolo Polynesia che racconta di un amore all’epilogo che non ha più voglia di fare la guerra, in rotazione radiofonica dallo scorso 28 giugno. Felpa e occhiali da sole d’ordinanza, Gazzelle - soprannome che deriva dalla storpiatura del nome di un modello di scarpe dell’Adidas - ha abbandonato la chioma biondo platino e si è regalato un nuovo taglio di capelli, immortalato prontamente sulla sua pagina Instagram - da 255 mila follower - e un libro. Sì proprio così. Il 2 luglio è arrivato in tutte le librerie con Limbo, pensieri inversi, il suo primo libro di poesie edito da Rizzoli. Sembra passato un secolo da quando il ventinovenne che lavorava in pizzeria diceva al suo capo: «Scusami, ma tra un mese mi inizia il tour, mi licenzio» e si affacciava timidamente sulla scena indipendente, fino a diventare, anche grazie al boom contemporaneo dell’intero genere indie pop, uno degli artisti italiani più mainstream del momento.

Viale P. de Coubertin 30, domani alle 21, ingr. da 20 a 40 euro+dp, www.auditorium.com

